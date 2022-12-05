Полонений зек з РФ розповів про «загони півнів» в ПВК «Вагнера» (відео)

До цього росіянин потрапив до в’язниці через те, що вкрав барана.

У РФ створюють “спеціальні підрозділи”, в які набирають людей з нетрадиційною сексуальною орієнтацією або тих, хто пережив насильство. Такий “загін” вже є в ПВК “Вагнера”.

Про це розповів полонений “зек”, якого завербували у в’язниці. Чоловік відбував покарання за крадіжку барана, але йому казали, що він зможе допомогти РФ на фронті. В інтерв’ю для YouTube-каналу Юрія Бутусова він зазначив, що йому обіцяли щедру винагороду.

Полонений росіянин – Олександр Болчев, він народився в 1996 році. Відбував покарання в колонії Липецької області. Його завербували в ПВК “Вагнера” і відправили під Бахмут.

За словами “зека”, який крав баранів, йому обіцяли платити 250 тисяч рублів на місяць (близько 137 тисяч гривень). Звичайно ж, ніхто йому нічого так і не заплатив. Ув’язнених переконували піти на фронт історіями про те, що на Кримський міст вже нібито йде наступ, а армія РФ не справляється. Мати “зека” не підтримала його ідею відправитися на війну, назвавши його “кретином”, але той все одно вирішив випробувати долю.

Крім цього, полонений рашист розповів, що в ПВК “Вагнера” є “загони півнів”. Ув’язнених, які перенесли сексуальне насильство, відправляють воювати окремо від інших “зеків”. // УНІАН