Російська ракета прилетіла в будинок у Прикарпатті й дивом не вибухнула (фото)

У четвер вранці Росія завдала масованого ракетного удару по низці українських населених пунктів. Повітряну тривогу було оголошено й на заході країни.

В ОП показали моторошне фото прильоту російської ракети в одному із сіл в Івано-Франківській області. Вона дивом не вибухнула.

“Ранок, село в Івано-Франківській області, майже за тисячу кілометрів від Росії. Прилітає ракета прямісінько в будинок, чудом не вибухає. Цинізму росіян немає меж”, – йдеться у повідомленні. // УНІАН