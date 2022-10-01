Україна звернулася до Гааги через спробу Росії анексувати українські території

16 березня Міжнародний суд ООН в Гаазі зобов’язав Москву “негайно зупинити військові операції, розпочаті 24 лютого на території України”.

Україна звернулася до Міжнародного Суду ООН у Гаазі у зв’язку зі спробою анексії українських територій Росією.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в Twitter.

“Україна офіційно повідомила Міжнародному суду, що цей крок (спроба анексії територій – ред.) юридично грубо порушує його зобов’язальний наказ про тимчасові заходи, виданий 16 березня. Ми закликаємо суд розглянути справу по суті якомога швидше”, – зазначив глава українського дипломатичного відомства.

Нагадаємо, що 16 березня суд ухвалив проміжне рішення на користь України за позовом проти Росії, зобов’язавши Москву “негайно зупинити військові операції, розпочаті 24 лютого на території України”. // УНІАН