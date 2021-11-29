Польша заявила об угрозе гибридных атак против Украины

Министр внутренних дел Польши Мариуш Каминьский считает, что существует угроза гибридных атак против Украины. В частности, с использованием нелегальных мигрантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт МВД.

Сообщается, что сегодня состоялся разговор министра внутренних дел Украины Дениса Монастырского с польским коллегой, который рассказал о временной деэскалации напряженности на границе с Беларусью. А также о смене тактики мигрантов, которые пытаются прорваться через белорусско-польскую границу, штурмуя ее в разных местах небольшими группами.

«При этом Мариуш Каминьский указал, что, по оценкам польской стороны, существует достаточно высокая вероятность гибридных атак и против Украины, а также заверил в готовности Польши решительно стоять на стороне поддержки суверенитета и территориальной целостности нашего государства», — говорится в сообщении.

Монастырский подчеркнул, что Украина осознает все возможные сценарии дальнейшего развития событий, чтобы подорвать ситуацию внутри страны, а также каким-то образом ухудшить ее отношения с Польшей и ЕС.