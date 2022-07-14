Ранкова атака на Миколаїв: одна з російських ракет влучила у готель, зачепило й ТЦ

Під час ранкової атаки на Миколаїв одна з ворожих ракет влучила по будівлі готелю міста. Ударною хвилею також зачепило і торгівельний центр.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера міста Олександра Сєнкевича в Telegram.

Росіяни випустили 9 ракет по місту, є поранений.

Нові подробиці повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

«Зранку, 14 липня, Миколаїв зазнав масованого ракетного обстрілу. За попередньою інформацією по обласному центру випущено 9 ракет з зенітно-ракетної системи С-300. Наразі відомо про пошкодження двох навчальних закладів, об’єкту транспортної інфраструктури та готелю. Одну людину поранено. Попередньо без жертв. Детальна інформація уточнюється», — написав він.

«Центр міста. Готель «Миколаїв». Ударною хвилею та уламками пошкоджена і будівля торговельно-розважального центру навпроти. На місці працюють комунальники. Вони вже розчистити проїзд від уламків та сміття для автомобілів. Наразі зачищають решту території навколо», — написав він.

Крім того, місцеві ЗМІ також раніше інформували про влучання ракети по готелю. Повідомлялося, що в будівлі зруйновано щонайменше три верхні поверхи, вибиті вікна, двері.