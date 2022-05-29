Польща передає Україні 18 самохідних гаубиць AHS Krab 155-мм калібру

Республіка Польща передає Україні самохідні артилерійські установки AHS Krab.

Республіка Польща передає Україні самохідні артилерійські установки AHS Krab.

Про це повідомляє Polskie Radio.

Мова йде про три батареї – 18 одиниць самохідних 155 мм гаубиць.

Польська армія вже підготувала 100 українських військовослужбовців для експлуатації цієї зброї.

Таким чином, разом із 12 PzH 2000 (від Німеччини та Нідерландів) Україна матиме вже 30 гусеничних 155-мм САУ.

AHS Krab – польська національна САУ. При її виробництві використовується ліцензійна башта від британської гаубиці AS90.

Довжина ствола – 52 калібри. А в якості шасі обрано південнокорейську платформу від САУ K9 Thunder.

Виробником AHS Krab є Huta Stalowa Wola. Компанія отримала контракт від Міністерства оборони Республіки Польщі на виробництво 96 одиниць самохідок.

У грудні 2020 року було підписано контракт на ще два дивізіони.

В травні 2022 року компанія повідомила про можливість угоди на ще три.

До складу батареї САУ Krab входять:

командно-штабна машина командира батареї

дві машини командирів взводів

вісім 155-мм САУ Krab

дві транспортно-заряджаючих машини

машина для ремонту озброєння та електроніки

штабна машина командира батареї

Krab перебуває на озброєнні чотирьох військових частин Війська Польського – однієї механізованої бригади та трьох артилерійських полків. // Мілітарний