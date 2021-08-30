Помер російський генерал, який воював проти України в 2014-2015 роках

Шадрін не встиг відповісти за злочини проти України.

В Єкатеринбургу 29 серпня помер російський генерал Роман Шадрін, який знаходився в українському розшуку за участь в російсько-українській війні у 2014-2015 роках.

Про смерть військовослужбовця повідомило місцеве видання E1.RU з посиланням на друзів та родичів.

Ймовірною причиною смерті став рак. 54-річний Шадрін помер в реанімації, куди його доставили кілька днів тому.

Нагадаємо, що у 2017 році Головна військова прокуратура повідомила громадянину Російської Федерації, генерал-майору Збройних сил Російської Федерації Роману Шадріну у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній організації), ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 (ведення агресивної війни), ч.1 ст. 438 (відання наказів про вчинення жорстокого поводження з цивільним населенням) КК України.

Слідство встановило, що Шадрін у період із жовтня 2014 року по серпень 2015 року перебував на посаді так званого заступника міністра «Міністерства державної безпеки» терористичної організації «ЛНР» та брав участь у веденні агресивної війни проти України.

Зокрема, він організовував артилерійські обстріли позицій Збройних сил України та інших військових формувань, які були залучені до проведення антитерористичної операції на території Луганської області.

Крім того, Шадріну закидали викрадення цивільних осіб, у тому числі громадян Російської Федерації, їх подальше незаконне ув’язнення, застосування фізичного насильства та інше жорстоке поводження з ними. // LB.ua