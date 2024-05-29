Рашисти вдарили по Краснопіллю на Сумщині: є загиблі та поранені

Зранку 29 травня військові РФ вдарили по смт Краснопілля на Сумщині. Пошкоджена цивільна інфраструктура, є поранені і загиблі люди.

Про це Суспільному повідомила в.о. голови Краснопільської громади Ірина Юхта.

За словами жінки, удар був по центру Краснопілля, між адміністративною будівлею та будинком культури. Попередньо відомо про двох загиблих цивільних. Також є поранені люди.

За даними ОВА, по Краснопіллю військові РФ завдали ракетного удару. Відомо про трьох поранених людей. Пошкоджено будинок культури, адміністративні будівлі. На місці працюють всі необхідні служби, наслідки атаки уточнюються.

Повітряна тривога на Сумщині була оголошена о 8:37 і тривала до 9:09, у Повітряних силах повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння.

Вранці 29 травня у небі над Сумщиною Сили протиповітряної оборони знищили російську ракету. Під обстрілами був Конотоп та Шалигинська громада.