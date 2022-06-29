Понад $1 млрд.: Україна отримала грантову допомогу від США

Україна отримала фінансовий грант від США у розмірі $1,3 млрд.

Про це у Twitter повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає УНН.

За словами прем’єра, це лише перший грант в рамках пакета американської фінансової допомоги у розмірі 7,5 млрд доларів.

«Дякуємо президенту США Джо Байдену за безпрецедентну підтримку. Санкції, зброя і фінанси наближують перемогу України. Щойно отримали грант 1,3 млрд доларів у межах пакету фінансування держбюджету 7,5 млрд доларів. Дякуємо за оперативні рішення Світового банку, через механізм якого здійснено переказ, та (президенту Світового банку, – Ред.) Девіду Малпассу», – написав він.

Нагадаємо, що нова військова допомога США на суму 1 млрд доларів включає боєприпаси для РСЗВ, 18 гаубиць M777 та системи протикорабельних ракет “Гарпун”.