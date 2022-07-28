Понад 75 тис. росіян були вбиті або поранені під час війни в Україні, – CNN

За інформацією американців, російські військові втомилися, але українці шукають додаткових підкріплень.

Законодавці Палати представників США, які були присутні на секретному брифінгу щодо України в середу, заявили, що представники адміністрації Байдена повідомили їх, що під час війни в Україні були вбиті або поранені понад 75 тис. росіян.

Про це повідомляє CNN.

«Представник Демократичної партії від Мічигану Елісса Слоткін, яка є членом Комітету Палати представників у справах збройних сил і нещодавно відвідувала Україну, сказала CNN, що розмова під час брифінгу велась щодо того, “що ще ми можемо і повинні зробити для українців, буквально в найближчі три-шість тижнів, якнайшвидше”», – інформує ЗМІ.

За інформацією видання, законодавцям також повідомили, що російські військові втомилися, але українці шукають додаткових підкріплень, оскільки мають намір почати контрнаступ на півдні до зими. // LB.ua