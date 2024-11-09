Послуга відстрочки від мобілізації стала доступною у «Резерв+»
Послуга з оформлення онлайн відстрочки від мобілізації доступна в останньому оновленні додатка “Резерв+”.
Про це повідомляє міністр оборони Рустем Умєров.
За повідомленням, для оформлення відстрочки онлайн необхідно авторизуватися у “Резерв+” і надіслати запит. Система автоматично перевірить наявність права на відстрочку. У разі позитивної відповіді цей статус відобразиться в електронному військовому документі.
Наразі оформити відстрочку можуть:
- люди з інвалідністю із наявним пенсійним посвідченням по інвалідності;
- студенти, аспіранти та докторанти, що послідовно здобувають освіту.
Міністр оборони зазначив, що у розробці послуги брала участь Академія електронного управління в межах проєкту DT4UA за підтримки Європейського Союзу та Офісу ефективного регулювання BRDO. // Економічна правдаTweet