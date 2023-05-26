Постраждалих від ракетного удару рашистів по Дніпру вже 30, з трьома людьми немає зв’язку

До 30 зросла кількість постраждалих внаслідок ракетного удару російських військ по Дніпру 26 травня.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram, пише УНН.

“Житловий квартал. Медзаклад, ветклініка та багатоповерхівки навколо. Нині тут все у склі. А ще – уламках ворожого залізяччя. Все просякло димом, сльозами та людським горем”, – написав Лисак.

“Уже 30 постраждалих, серед яких двоє дітей. З трьома людьми, які могли знаходитися тут, й досі немає зв’язку”, – повідомив голова ОВА.

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Уранці 26 травня окупанти завдали ракетний удар по Дніпру.

Ворожа ракета влучила у будівлю медзакладу та ветеринарної клініки. Внаслідок удару виникла пожежа. Відомо про 2 загиблих.

Президент України Володимир Зеленський показав на відео наслідки ворожої ракетної атаки на поліклініку у Дніпрі 26 травня.