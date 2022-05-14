Повідомлено про підозру «антисусаніну», який показав безперешкодний шлях російським окупантам

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру 30-річному чоловіку за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що чоловік пішов на співпрацю з представниками ЗС РФ. Так, підозрюваний на прохання окупантів розказав їм шлях із смт Старий Салтів до с. Вільхівка з метою безперешкодного потрапляння військових країни-агресора та їх техніки.

У подальшому чоловік на власному автомобілі супроводжував «кураторів», демонструючи безперешкодний шлях до вказаного села.

Досудове розслідування проводить СВ Управління СБУ в Харківській області.

Харківська обласна прокуратура