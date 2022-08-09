Повідомлено про підозру черговому колаборанту з Херсонщини

За процесуального керівництва прокурорів Київської міської прокуратури мешканцю Херсонської області повідомлено про підозру у колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Встановлено, що підозрюваний після окупації збройними формуваннями Російської Федерації лівобережної частини Херсонської області вступив у злочинну змову з представниками країни-агресора та добровільно погодився на пропозицію обійняти посаду так званого заступника керівника військово-цивільної адміністрації одного з районів цієї області.

Працюючи у незаконно створеному органі окупаційної влади, підозрюваний здійснює тиск на голів місцевих селищних рад з метою схилити до співпраці з окупантами та сприяє незаконному вивезенню сільгосппродукції місцевих фермерів на тимчасово окуповану територію АР Крим.

Крім того, вказана особа безпосередньо брала участь у фактичному відібранні у громадян та юридичних осіб належного їм майна, а саме двох магазинів загальнонаціональної торгівельної мережі та декількох автозаправних станцій.

Санкція статті передбачає від п’яти до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими ГУНП у м. Києві за оперативного супроводження працівників Головного управління внутрішньої безпеки СБ України.

Пресслужба Київської міської прокуратури