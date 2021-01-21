Повідомлено про підозру екс«розвіднику» російського НЗФ на Луганщині 

За процесуального керівництва управління нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях у Луганській області та в умовах збройного конфлікту, Луганської обласної прокуратури особі повідомлено про підозру в участі у діяльності не передбачених законом збройних формувань (ч. 2 ст. 260 КК України).

За даними слідства, у 2014 році мешканець міста Луганськ вступив до так званого «3-го Станично-Луганського батальйону ВДВ

десантно-штурмової бригади». Учасник незаконного збройного формування РФ проводив розвідку, перевіряв отримані розвіддані під час виходу на підконтрольну українській владі територію та планував наступальні операції.

У 2015 році підозрюваний перейшов до «4-ї окремої мотострілкової бригади народної міліції ЛНР» окупаційної адміністрації РФ, де продовжив «служити» у розвідці.

Місцезнаходження особи встановлено контррозвідкою Служби безпеки України. На даний час вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими 3 управління Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Довідково: санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури