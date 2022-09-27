Повідомлено про підозру корегувальнику вогню рашистів по Одещині 

За процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури жителю м. Рені повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України).

За даними слідства, з серпня 2022 року чоловік співпрацював з представниками ФСБ РФ. Він збирав і передавав дані про місця дислокації особового складу і військової техніки підрозділів ЗСУ та тероборони, розташування блокпостів, фортифікаційних споруд та засобів протиповітряної оборони на території м. Рені та Ізмаїльського району.

Також на виконання завдань російських кураторів, він передавав географічні координати адміністративних об’єктів та будівель правоохоронних органів України, зокрема будівель підрозділів Нацполіції і Служби безпеки України, міського центру комплектування та соціального захисту населення у Рені.

Агент детально розписував ворогу інформацію щодо складу, чисельності, озброєння підрозділів Збройних Сил України та інших військових формувань, а також особистих даних військовослужбовців ЗСУ, Держприкордонслужби України та правоохоронців.

Фотознімки та власноручно складені ним план-схеми підозрюваний передавав за допомогою одного з месенджерів для подальшого корегування ворогом ракетних ударів.

Під час затримання у чоловіка вилучено мобільні телефони, ноутбук та 2 корпуси із запалами від гранат Ф-1. Наразі призначена вибухово-технічна експертиза щодо вилучених боєприпасів.

За клопотанням прокурора підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Управління СБУ в Одеській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора