Повідомлено про підозру коригувальнику, який здавав місця дислокації ЗСУ на Харківщині

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру 41-річному мешканцю селища Слатине за фактом поширення інформації про переміщення, рух та розташування ЗСУ (ч. 2 ст. 114-2 КК України).

За даними слідства, мешканець с. Слатине, коли воно було окуповано російськими військовими, за власною ініціативою через Телеграм-бот зв’язався з представниками країни-агресора. Чоловік з березня по серпень цього року робив скріншоти карт місцевості, на яких відмічав точки розташування військових та військової техніки ЗСУ на території м. Харкова та Харківської області, та направляв представникам РФ.

Прокурори встановили, що 21 червня коригувальник надіслав ворожим представникам місця дислокації ЗСУ у селі Безруки, після яких російська армія нанесла по ним удари.

Чоловіка було викрито, коли він переїхав до Харкова, тікаючи подалі від лінії фронту.

Досудове розслідування проводить Управління СБУ в Харківській області.

Харківська обласна прокуратура