Повідомлено про підозру ще 9 організаторам незаконних референдумів РФ на тимчасово окупованих територіях України

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Служба безпеки України продовжує документувати протиправні дії організаторів та учасників фейкового волевиявлення на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.
За матеріалами СБУ підозру у колабораційній діяльності отримав «голова лнр» Леонід Пасічник.
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Задокументовано, що він підписав звернення депутатів незаконної «народної ради лнр» щодо набрання чинності злочинним «законом о референдуме луганской народной республики по вопросу о вхождении в состав рф на правах субъекта рф».
За його вказівками було проведено організаційну роботу щодо створення та функціонування «центральних та дільничних виборчих комісій», забезпечено фінансування підготовки та проведення фейкового плебісциту.
До того ж Пасічник регулярно брав участь у пропагандистських заходах, обґрунтовуючи необхідність псевдоголосування та приєднання до росії.
Також підозру від СБУ отримали 8 так званих «депутатів народної ради днр», а саме:
▪️ ​Максим Книш;
▪️ ​Олександр Мальков;
▪️ ​Наталія Стрельчук;
▪️ ​​Мирослав Руденко;
▪️ ​​Анастасія Селіванова;
▪️ ​Олександр Бондаренко;
▪️ ​​Олександр Дяговець;
▪️ ​Олексій Жигулін.
Ці колаборанти на одному із зібрань одностайно проголосували за «закон» про проведення «референдуму» і звернулися до ватажка терористичної організації «днр» Пушиліна за підписанням цього неправомірного документа.
У рамках відкритих кримінальних проваджень слідчі СБУ повідомили фігурантам про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
▪️ ​ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);
▪️ ​ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України).
Вирішується питання щодо оголошення їх у розшук.
Досудове розслідування здійснюють слідчі Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва обласних прокуратур.

 

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