Повідомлено про підозру жінці, яка передавала ворогові дані про розташування позицій ЗСУ на Донеччині

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора викрито та повідомлено про підозру жінці за фактом несанкціонованого поширення інформації про переміщення або розміщення Збройних Сил України, вчиненого в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 114-2 КК України).

За даними слідства, підозрювана проживала в безпосередній близькості до лінії бойових дій на території Донецької області. За допомогою месенджера вона передавала ворогу інформацію про переміщення, рух і розташування Збройних Сил України з можливістю їх ідентифікації на місцевості.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими УСБУ в Івано-Франківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора