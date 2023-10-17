«ATACMS себе показали»: Зеленський підтвердив використання Україною американських ракет

Президент подякував США за підтримку.

Президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні підтвердив застосування далекобійних ракет ATACMS.

«Сьогодні особлива вдячність Сполученим Штатам. Наші домовленості з Джо Байденом виконуються дуже влучно — «Атакамси» себе показали», – зазначив Президент.