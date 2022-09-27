Повітряні сили збили російський штурмовик Су-25 у Херсонській області

Захисники з Повітряних сил влучили у ворожу ціль близько 13:30.

Близько 13:30 українські оборонці збили в небі над Херсонською областю ворожий штурмовик Су-25.

Про це на брифінгу повідомив речник Повітряних сил України Юрій Ігнат.

“Мінус один російський окупант у небі знищений”, – зазначив він.

Позбулися росіяни літака і вчора – це зазначено у зведенні Генерального штабу ЗСУ. Загалом за минулу добу оборонці знищили 550 окупантів.

Кілька днів тому в Херсонській області також збили Су-25, а разом із ним – і вертоліт Мі-8, який мав урятувати ворожого пілота після збиття. // LB.ua