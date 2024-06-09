Повітряні сили ЗСУ незабаром розпочнуть випробовування керованих авіабомб виробництва України

Зараз українські військові використовують КАБи західного виробництва.

Начальник авіації командування Повітряних сил ЗСУ Сергій Голубцов заявив, що незабаром українські захисники розпочнуть випробовування керованих авіаційних бомб (КАБ) виробництва України. Про це він розповів у інтерв’ю “Донбас Реалії”.

Голубцов зауважив, що наразі тривають роботи з переобладнання та створення українських керованих авіабомб на базі звичайних вільнопадаючих. Станом на зараз є “конструктивні нюанси”, проте вже через декілька тижнів почнуть випробовування українських авіабомб. Він додав, що наразі ЗСУ використовують КАБи виробництва Заходу, такі як GBU-39 та GBU-62 різних калібрів.

КАБи активно застосовують на фронті росіяни. Раніше перший заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк в інтерв’ю SMALL TALK заявив, що у середньому окупанти скидають на позиції українських військових 100-120 КАБів на добу.

Нагадаємо, у грудні 2023 року генеральний директор компанії “Українська бронетехніка” Владислав Бельбас заявив, що Україна активно веде перемовини зі Сполученими Штатами про налагодження співпраці та спільне виробництво зброї зі своїми американськими колегами. Деталей він не розкрив, але, за його словами, справа “дійсно рухається на практиці”. // Дзеркало тижня