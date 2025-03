Повітряні Сили ЗСУ уразили місце зосередження живої сили рашистів на Курщині

Повітряні Сили Збройних Сил України успішно вразили місце зосередження живої сили противника в Кондратівці Курської області. У результаті удару об’єкт був повністю зруйнований, ліквідовано до 30 окупантів.

Знищення цього елементу військової інфраструктури противника знижує його здатність вести бойові дії проти підрозділів Сил оборони України в Сумській та Курській областях.

Льотчики Повітряних Сил Збройних Сил України, а також інші складові сил оборони продовжуватимуть завдавати ударів по противнику з метою послаблення його військового потенціалу.

Далі буде…

Слава Україні!

***

Successful hit!

The Air Force of the Armed Forces of Ukraine successfully hit the enemy’s manpower concentration in Kondratovka, Kursk oblast.

As a result of the strike it was completely destroyed, p to 30 occupiers were killed.

The destruction of this element of military infrastructure degrades the enemy’s ability to conduct operations against Ukraine’s Defense Forces in Sumy and Kursk regions.

The pilots of the Air Force of the Armed Forces of Ukraine and all Ukraine’s Defense Forces will continue to strike the enemy in order to reduce its military potential.

To be continued…

Glory to Ukraine!

Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine