Повстанці вбили 84 вагнерівців у Малі – Bloomberg

Деякі потрапили у полон.

Для ПВК “Вагнер” це найважча втрата за весь час дислокації у Малі, тобто з 2021 року. Проросійські сили прибули в країну після того, як армія захопила владу внаслідок двох переворотів та вигнала звідти військові сили Франції та ООН.

Нагадаємо, 28 липня опозиційне видання ASTRA повідомило, що на півночі Малі колона урядових військ та російських найманців ПВК “Вагнер” потрапила в засідку. Їх під час бою розгромили постанці — туареги-сепаратисти. Останні захопили озброєння та техніку, деякі бойовики потрапили в полон, а інших вбили. // Дзеркало тижня