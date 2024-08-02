Повстанці вбили 84 вагнерівців у Малі – Bloomberg

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Деякі потрапили у полон.

Наприкінці липня повстанці-тауреги три дні вели бої на півночі Малі проти найманців російської ПВК “Вагнера”, вбивши 84 бойовиків та 47 малійських військовослужбовців, інформує Bloomberg. Ще 30 представників ворожих сил (не сказано, хто саме) отримали поранення, а семеро, серед яких є й вагнерівці, потрапили в полон. Техніку та транспорт проурядових військ знищили або захопили.

Для ПВК “Вагнер” це найважча втрата за весь час дислокації у Малі, тобто з 2021 року. Проросійські сили прибули в країну після того, як армія захопила владу внаслідок двох переворотів та вигнала звідти військові сили Франції та ООН.

Нагадаємо, 28 липня опозиційне видання ASTRA повідомило, що на півночі Малі колона урядових військ та російських найманців ПВК “Вагнер” потрапила в засідку. Їх під час бою розгромили постанці — туареги-сепаратисти. Останні захопили озброєння та техніку, деякі бойовики потрапили в полон, а інших вбили. // Дзеркало тижня

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