Рада дозволила українцям володіти трофейною зброєю
Цивільні особи зможуть законно володіти трофейною зброєю впродовж дії воєнного стану та до 90 днів після його закінчення
Верховна Рада ухвалила законопроєкт №9538, який надає цивільним особам право володіти та використовувати отриману від Міністерства внутрішніх справ вогнепальну зброю та боєприпаси для захисту від збройної агресії РФ. Про це йдеться у картці законопроєкту.
Закон також зобов’язує цивільних, які знайшли вогнепальну зброю, повідомити про це поліцію протягом 24 годин для подальшої здачі або декларування.
- зброя калібру понад 12,7 мм;
- гладкоствольна зброя калібру понад 23 мм;
- кулемети, гранатомети, міномети, вогнемети;
- переносний зенітно-ракетний комплекс.
Цивільні особи зобов’язані здати знайдену та задекларовану зброю і невикористані боєприпаси до поліції не пізніше ніж через 90 днів після закінчення воєнного стану. Повторне отримання зброї у власність можливе через три місяці після здачі для перевірки до поліції.
Також протягом цих 90 днів потрібно здати зброю, отриману від держави для захисту від агресії РФ. // ГлавкомTweet