ППО Одещини знищила запущену з літака російську ракету

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Протиповітряна оборона Одещини знищила ракету повітряного базування Х-22, запущену Росією з літака.

Про це повідомила Одеська міська рада в Telegram із посиланням на оперативне командування «Південь».
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Ракета Х-22 в музее Киева. Источник: wikipedia.org

«По Одещині ворожею стратегічною авіацією нанесено удар ракетою повітряного базування Х-22, випущеною з літака Ту-22 з напрямку Чорного моря. Внаслідок влучної роботи сил ППО ракету знищено над полями Одеського району», – зазначили в повідомленні.

Руйнувань немає, ніхто не постраждав.

Нагдаємо, вчора одеська ППО успішно приземлила протикорабельну ракету «Онікс», яку окупанти відправили з території Криму. // LB.ua

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