Поранена 15-річна дівчина вивезла на авто з Попасної чотирьох дорослих (відео)

Дівчинка розповіла, що їхати з простреленими ногами було нелегко й дуже боляче.

У Луганській області 15-річна дівчина з простреленими ногами вивезла на автомобілі з Попасної ​​​​чотирьох поранених дорослих.

Про це розповів голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Telegram.

Люди намагалися самостійно евакуюватися з Попасної, але автомобіль розстріляли росіяни.

Російські окупанти замінували, розташувавши вибухівку у шаховому порядку. Двох чоловіків, у тому числі водія, було важко поранено уламками снаряду. Тож дівчинці довелося сісти за кермо та їхати до Бахмута.

«Дівчина керувала автівкою близько 30 км. Більшість з цієї дистанції – із простріляними ногами, бо росіяни вгатили по машині ще раз», — йдеться в повідомленні.

Росіяни обстріляли авто, поранивши 15-річну Лізу в ноги. Також був пошкоджений автомобіль.

«Там проїхати ніяк не можна було, але я якось проїхала там машиною. І далі там труп жінки лежав, і стовп. Я це теж проїхала і потім поворот праворуч і нас обстріляли, мені ноги. Я нічого не могла зробити, машина заглохла. Я її ледве завела, і ми поїхали, але машина потім знову заглохла через те, що акумулятор прострелила куля. Нас військові привезли», — розповіла дівчинка.

Вона зазначила, що їхати з простреленими ногами було нелегко й дуже боляче.

«Наскільки могла, їхала. Мені це нелегко вдалося, було дуже боляче. Але все ж таки, хоч якось. Я ж не кинула б під обстрілами», — сказала 15-річна дитина.

Цю дівчинку, а також інших поранених українців, евакуаційним медичним потягом доставили із Бахмуту до Львова, повідомляє «Перше медичне об’єднання міста Львова».

«15 поранених українців доправив до нас евакуаційний медичний потяг з Бахмута. Двоє з них — діти. Попереду їх чекають операції, а також тривала реабілітація», — йдеться в повідомленні. // УНІАН