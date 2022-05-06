Поранена 15-річна дівчина вивезла на авто з Попасної чотирьох дорослих (відео)
Дівчинка розповіла, що їхати з простреленими ногами було нелегко й дуже боляче.
У Луганській області 15-річна дівчина з простреленими ногами вивезла на автомобілі з Попасної чотирьох поранених дорослих.
Про це розповів голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Telegram.
Люди намагалися самостійно евакуюватися з Попасної, але автомобіль розстріляли росіяни.
Російські окупанти замінували, розташувавши вибухівку у шаховому порядку. Двох чоловіків, у тому числі водія, було важко поранено уламками снаряду. Тож дівчинці довелося сісти за кермо та їхати до Бахмута.
«Дівчина керувала автівкою близько 30 км. Більшість з цієї дистанції – із простріляними ногами, бо росіяни вгатили по машині ще раз», — йдеться в повідомленні.
Росіяни обстріляли авто, поранивши 15-річну Лізу в ноги. Також був пошкоджений автомобіль.
«Там проїхати ніяк не можна було, але я якось проїхала там машиною. І далі там труп жінки лежав, і стовп. Я це теж проїхала і потім поворот праворуч і нас обстріляли, мені ноги. Я нічого не могла зробити, машина заглохла. Я її ледве завела, і ми поїхали, але машина потім знову заглохла через те, що акумулятор прострелила куля. Нас військові привезли», — розповіла дівчинка.
Вона зазначила, що їхати з простреленими ногами було нелегко й дуже боляче.
«Наскільки могла, їхала. Мені це нелегко вдалося, було дуже боляче. Але все ж таки, хоч якось. Я ж не кинула б під обстрілами», — сказала 15-річна дитина.
Цю дівчинку, а також інших поранених українців, евакуаційним медичним потягом доставили із Бахмуту до Львова, повідомляє «Перше медичне об’єднання міста Львова».
«15 поранених українців доправив до нас евакуаційний медичний потяг з Бахмута. Двоє з них — діти. Попереду їх чекають операції, а також тривала реабілітація», — йдеться в повідомленні. // УНІАНTweet