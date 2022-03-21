У Мелітополі повідомляють про викрадення окупантами журналістів

У Мелітополі на Запоріжжі російські окупанти викрали журналістів газети «Мелітопольські відомості»\

Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію видання.

«Окупаційний режим у Мелітополі продовжує показувати своє справжнє обличчя. Сьогодні його представники викрали низку журналістів та співробітників «МВ-холдингу», — йдеться в повідомленні.

Журналіст Андрій Цаплієнко повідомив у Telegram, що додому до журналістів Юлії Ольховської та Любові Чайки, видавця Михайла Кумока, випускаючого редактора газети «Мелітопольські відомості» Євгенії Борян, прийшли озброєні люди, забрали їх і відвезли невідомому напрямку.

Раніше окупанти викрадали мера Мелітополя Івана Федорова. Згодом його було звільнено з рашистського полону, він живий та у безпеці.