Генеральний штаб ЗСУ інформує про втрати ворога на 17.05.22
Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Лиманському та Запорізькому напрямках.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 17.05 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 17.05 were approximately:
- особового складу / personnel — близько/ about 27900 (+200) осіб ліквідовано / persons were liquidated,
- танків / tanks ‒ 1235 (+7) од,
- бойових броньованих машин / APV ‒ 3009 (+35) од,
- артилерійських систем / artillery systems – 578 (+1) од,
- РСЗВ / MLRS — 198 (+3) од,
- засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems — 90 (+1) од,
- літаків / aircraft – 201 (+1) од,
- гелікоптерів / helicopters – 167 (+2) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level — 436 (+9),
- крилаті ракети / cruise missiles — 97 (+0),
- кораблі /катери / warships / boats — 13 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks — 2109 (+8) од,
- спеціальна техніка / special equipment — 43 (+1).
Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Лиманському та Запорізькому напрямках. / Russian enemy suffered the greatest losses (of the past day) at the Lyman and Zaporizhzhia directions.
Дані уточнюються / Data are being updated
Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила — в правді!
Strike the occupier! Let’s win together! Our strength is in the truth!
#stoprussia
Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of UkraineTweet