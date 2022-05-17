Генеральний штаб ЗСУ інформує про втрати ворога на 17.05.22

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Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Лиманському та Запорізькому напрямках.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 17.05 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 17.05 were approximately:

  • особового складу / personnel — близько/ about 27900 (+200) осіб ліквідовано / persons were liquidated,
  • танків / tanks ‒ 1235 (+7) од,
  • бойових броньованих машин / APV ‒ 3009 (+35) од,
  • артилерійських систем / artillery systems – 578 (+1) од,
  • РСЗВ / MLRS — 198 (+3) од,
  • засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems — 90 (+1) од,
  • літаків / aircraft – 201 (+1) од,
  • гелікоптерів / helicopters – 167 (+2) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level — 436 (+9),
  • крилаті ракети / cruise missiles — 97 (+0),
  • кораблі /катери / warships / boats — 13 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks — 2109 (+8) од,
  • спеціальна техніка / special equipment — 43 (+1).

Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Лиманському та Запорізькому напрямках. / Russian enemy suffered the greatest losses (of the past day) at the Lyman and Zaporizhzhia directions.

Дані уточнюються / Data are being updated

Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила — в правді!
Strike the occupier! Let’s win together! Our strength is in the truth!

#stoprussia

Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

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