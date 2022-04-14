Росія задіяла план терактів: обстрілюєм себе, звинувачуєм українців — центр при РНБО

Спецслужби Росії розпочали реалізацію плану з проведення терактів на своїй території для нагнітання антиукраїнської істерії.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України.

Так, станом на 14 квітня на російському прикордонні сталося вже кілька «терактів», у вчиненні яких керівництво рф звинувачує українські диверсійно-розвідувальні групи, зокрема:

Пропагандистські ЗМІ, з посиланням на губернатора Курської області, заявили, що 13.04 стався обстріл російського прикордонного наряду в Кореневському районі. В повідомленні зазначається, що обстріл відбувся з лісосмуги на українській території;

ФСБ РФ повідомила, що 14.04 з боку України було обстріляно прикордонний пункт пропуску в Брянській області, внаслідок обстрілу якого було пошкоджено два автомобілі, ніхто не постраждав.

Як писала УП, вже до обіду свідчення змінилися – виявилося, що обстріляні «два житлові будинки». Росіяни запевняють, що постраждали семеро людей, у тому числі «вагітна жінка та дитина».

Що пізніше СК РФ заявив, що «два українські бойові вертольоти вторглися в повітряний простір РФ, і обстріляли село в Бряснькій області.

Раніше ЦПД при РНБО України попереджав про наміри ворога щодо вчинення серії терористичних актів на російському прикордонні для консолідації росіян проти українців. // УП