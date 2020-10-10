Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 7.00 10 жовтня 2020 року

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил повністю контрольована українськими воїнами.

Упродовж минулої доби, 9 жовтня, зафіксовано 1 факт порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Зокрема, у районі відповідальності Оперативно-тактичного угруповання «Північ» поблизу населеного пункту Шуми ворог здійснив кілька неприцільних черг зі стрілецької зброї. Ця вогнева провокація противника не несла загрози нашим оборонцям, тому українські підрозділи зброю у відповідь не застосовували.

Бойових втрат, внаслідок ворожих пострілів, не було.

Військовослужбовці Збройних Сил спільно із вогнеборцями ДСНС продовжують гасити пожежі на території Донецької та Луганської областей.

Так, вчора Об’єднані сили локалізували пожежі у районах населених пунктів Новоолександрівка та Катеринівка, неподалік Майорська, в нічний час, остаточно ліквідовано осередки загорання, а поблизу Болотеного наші воїни продовжують боротьбу з вогнем й досі.

Від початку поточної доби, 10 жовтня, у районах відповідальності українських підрозділів порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша.

Підрозділи, залучені до проведення операції Об’єднаних сил, продовжують неухильно дотримуватися умов режиму припинення вогню та готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки.

Слава Україні!

Операція об’єднаних сил / Joint Forces Operation