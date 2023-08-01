Пранкери переконали росіян підпалити 18 військкоматів за чотири дні

Телефонні пранкери, ймовірно, пов’язані з Україною, провели психологічну атаку та переконали десятки росіян закидати коктейлями «Молотова» військкомати двох десятків міст. Громадян переконували атакувати військкомати та відправляти гроші від імені співробітників ФСБ та ЦБ, пише видання The Moscow Times.

З 29 липня по 1 серпня було атаковано 18 військкоматів:

– У Феодосії підпалила військкомат 51-річна вчителька Тетяна Б. Її переконали взяти кредит на 3 млн рублів. – У Казані 62-річну жінку шахраї залякали смертю доньки, вона підпалила комісаріат і взяла кредит на 2,2 млн рублів. — 76-річний чоловік підпалив військкомат у Сєвєродвінську — У Казані 23-річна дівчина Аліна Гаріпова намагалася підпалити Татвоєнкомат. — Мешканка Калуги кинула «коктейль Молотова» у військкомат і погрожувала висадити в повітря гранату. — Мчительку історії 24-річну Ольгу П. затримали за підпал військкомату в Россоші. — Два 80-річні пенсіонери влаштували пожежу у військкоматі Подольська. – У Петербурзі 54-річний чоловік підпалив військкомат і протаранив на авто його ворота. Його переконав це зробити «співробітник ФСБ Колесников». — Жінка підпалила військкомат у Можайську. «Співробітники банку» заявили, що у військкоматі беруть кредит на її ім’я. – 21-річна студентка педколеджу підпалила військкомат в Омську. Шахраї оформили на неї кредит. — Пдпалити медкабінет військкомату у Копейську намагалася 54-річна співробітниця заводу металоконструкцій Ірина Р. – Підпалити військкомат у Верхньоуральську намагалася 34-річна Дар’я Ш. — Коктейлями Молотова двоє закидали стару будівлю військкомату в Улан-Уде. — Військкомат у Сестрорецьку спробувала підпалити жінка з коктейлями Молотова. — 68-річна москвичка приїхала до міста Вольська, щоб підпалити військкомат. — У військкомат у Бурятії прийшла 17-річна Адіса Д. і кинула пляшку із запальною сумішшю. — 53-річна мешканка намагалася підпалити військкомат у центрі Петербурга пляшками із бензином. — У Казані затримали 30-річну Арину Єфімова, вона намагалася кинути коктейль Молотова біля військкомату.

За підрахунками Avtozak LIVE, з початку війни до кінця червня військкомати в Росії підпалювали як мінімум 90 разів, а загалом об’єкти, пов’язані державними органами, атакували понад 160 разів.

Перші кримінальні справи з випадків нападу на військкомати заводили за статтею про умисний підпал із максимальним покаранням у 5 років позбавлення волі. Після оголошення мобілізації у вересні минулого року їх стали кваліфікувати як теракти, які після затверджених Думою поправок до Кримінального кодексу передбачають покарання до довічного.