Правоохоронці Черкащини викрили ворожу агітаторку

4 березня черкаські поліцейські спільно з працівниками Управління Служби Безпеки України в Черкаській області викрили ворожу агітаторку.

Черкащанка на своїх сторінках у соціальних мережах поширювала пропаганду країни-агресора. Своїми дописами жінка розхитувала ситуацію в регіоні та поширювала фейкову інформацію щодо діяльності органів державної влади.

За процесуального керівництва Черкаської окружної прокуратури правопорушниці оголошену підозру у вчиненні злочину передбаченого частиною 1 статті 161 (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) Кримінального кодексу України.

Поліція Черкащини продовжує працювати в режимі 24/7 за для вашої безпеки.

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Поліція Черкаської області