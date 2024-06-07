Представники Міноборони та ТЦК проігнорували засідання ТСК з питань можливих порушень під час мобілізації

Державні органи, які відповідальні за мобілізацію, не хочуть говорити ані з медіа, ані з парламентарями.

Перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Андрій Осадчук заявив, що на засідання парламентської тимчасово-слідчої комісії (ТСК), яка розглядає можливі порушення у роботі Міноборони та ТЦК, не зʼявився жодний їхній представник. Зокрема ТСК стосується ймовірних порушень під час мобілізаційних заходів, зауважив депутат в етері «Радіо Свобода».

Осадчук повідомив про це в контексті обговорення випадку, коли на Житомирщині 32-річний чоловік помер після візиту до ТЦК. Тоді правоохоронці розпочали розслідування за фактом його смерті. За словами депутата, засідання ТСК не пов’язане з конкретним випадком, проте саме на його прикладі мали б розглянути можливі випадки порушень прав людини при роботі ТЦК.

«Тобто, ми зараз у ситуації, коли державні органи, які відповідальні за проведення процесу мобілізації, які відповідальні за забезпечення прав і свобод людини і громадянина, вони зовсім не хочуть спілкуватися не просто з медіа, а навіть з депутатами Верховної Ради», – заявив парламентар.

«Радіо Свобода» додає, що звернулась по коментар до Міноборони та наразі не отримала відповіді.

Нагадаємо, 6 червня Офіс генерального прокурора повідомив про початок розслідування за фактом смерті 32-річного чоловіка після візиту до ТЦК. 28 травня його привезли до одного з обласних центрів комплектування, наступного дня у нього «стався епілептичний приступ». 2 червня він помер у лікарні. Тоді слідчі кваліфікували подію як самокаліцтво. // ДЗЕРКАЛО ТИЖНЯ