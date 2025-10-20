Зеленський підтвердив, що Росія вимагає «відмови» від Донбасу

Позиція України незмінна: свої території частиною Росії юридично вона не визнаватиме.

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що Росія вимагає від України відмови від Донецької і Луганської областей. Позиція України в цьому питанні не змінилася, сказав він на зустрічі з журналістами 19 жовтня.

Президент доніс цю позицію на зустрічі з Дональдом Трампом. За його словами, американський колега її почув.

Він підкреслив, що вимога “віддати” Донбас – це спроба Путіна продемонструвати, що він виграв війну.

“Для чого Путіну потрібні адміністративні межі Донбасу? Та йому все одно на той Донбас. Нічого він там будувати не буде. Почне дуже гучно, покаже маркетинг, приїдуть трактори і потім кинуть все це. Вкладе якісь гроші, а все одно йому це не потрібно. Крим став перлиною? І там немає ніяких бойових дій. Ні, не став. Це говорить про ставлення. Я вважаю, у нього складна історія, тому що він хоче показати, що він виграв війну, і йому для цього потрібні адміністративні межі Донбасу. Але тут є момент. Хто сказав, що він не піде далі через кілька років? Хто це гарантує? Це буде точно – це така система там в Росії, яка постійно повертається до війни. Тому гарантії безпеки завжди були для нас номер один. Я завжди це казав. На певному етапі я підтримав безумовний сісфаєр та інші ініціативи Президента Трампа. Але ми хочемо завершити війну. Справедливо і так, щоб це було надійно. І зараз ми в тій точці, коли американський Президент дає Путіну ще один шанс”, – сказав він.

Водночас незрозуміло, чи справді росіяни пропонують їхній відхід із Херсонської і Запорізької області “в обмін” на Донецьку.

“Під час цих розмов хотілося зрозуміти, що саме мають на увазі росіяни. Поки чіткої позиції немає”, – прокоментував Володимир Зеленський.

Він додав, що на перемовинах із Трампом і його командою “його меседж, на мою точку зору, що стоїмо там, де стоїмо на лінії зіткнення, – позитивний. Якщо буде розуміння всіх сторін, що мається на увазі”.

Зеленський також розповів, що про “відмову” від Донецької області на тій зустрічі говорив спецпредставник Стів Віткофф.

“Я йому чітко сказав, що є деяке оманливе враження. Історія в тому, що «рускі» кажуть, що вони провели начебто референдум серед «рускіх» людей на Донбасі і вони начебто хочуть в Росію. Але спочатку була окупація, а потім вже щось відбувалося безконтрольне і очевидно незаконне, що назвали «референдумом». Причому я кажу, що ці сигнали «рускіх» настільки далекі від реальності, що між початком окупації і так званим «референдумом» пройшло 10 років. Ви розумієте, в чому не збігається? Пан Віткофф каже, що воно внесено в Конституцію. Тому я пояснив пану Віткоффу ще раз, що якщо завтра Путін буде ще щось вносити, після того чи іншого закінчення війни, нам знову потрібно буде виходити з якоїсь території? А якщо я внесу в Конституцію України, наприклад, дві області РФ, вони будуть виходити з цих територій?” – сказав він.

А от вимог про зміну влади в Україні або державної мови на минулій зустрічі не звучало.

“Але з наших перемовин зрозуміло, якщо Україна «з’їсть те, що поклали на тарілку», тобто погане територіальне рішення, то все інше вони спробують вирішити і без нас. Наприклад, в нашій розмові щодо сізфаєра, вони знову переказали російську історію про те, що ми начебто будемо готуватися до наступу, що начебто не можна нам давати паузу. Я говорю: «Я просто не зовсім розумію, яким чином ми порушимо підписані з вами гарантії безпеки, якщо у нас буде реальне завершення війни?». Як приклад – Південна Корея, яка має гарантії безпеки США, і відповідно розвивалась та розвинулась в круту країну, а Північна Корея – це Північна Корея. І там же немає фінального документа, там немає фінальної мирної угоди на Корейському півострові. Якщо ж у нас буде угода така фундаментальна, і такий довгий її шлях, то хто може порушувати гарантії безпеки, хто собі ворог? Якщо в мене немає мирної угоди, але в нас є зупинка, припинення вогню, і є сильні гарантії безпеки, що Путін не піде знову, для чого мені порушувати це? Наша позиція абсолютно логічна, і на такій основі її підтримують багато наших партнерів”, – сказав він.