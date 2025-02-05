«Йому треба перестати лизати дупу Путіна»: Зеленський про звинувачення Такера Карлсона

Зеленський пояснив, чому дії Карлсона лише підтримують вигідні для Росії меседжі.

Президент Володимир Зеленський відповів на звинувачення американського журналіста Такера Карлсона, який порівняв його з очільником Кремля Владіміром Путіним. Медійник заявив, що Зеленський “нічим не відрізняється від Путіна” і назвав його диктатором. У відповідь український лідер закликав Карлсона глибше розібратися в ситуації в Україні та уникати поширення російських наративів.

Ця заява прозвучала під час інтерв’ю Зеленського британському журналісту Пірсу Моргану. Морган переказав українському президенту слова Карлсона, зокрема його здивування щодо відсутності виборів в Україні під час війни та обмежень щодо діяльності Російської православної церкви. За словами Карлсона, такі дії роблять Зеленського схожим на диктатора, яким є Путін.

У відповідь Зеленський пояснив, що українське суспільство виступає проти впливу РПЦ через її зв’язки з Кремлем. Крім того, президент нагадав про ухвалений закон “Про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій”, який передбачає заборону діяльності релігійних структур, пов’язаних із Російською православною церквою, яка діє в інтересах країни-агресорки.

Також Зеленський зазначив, що Путін поширює власний наратив щодо виборів, його легітимності та так званої диктатури. Він наголосив, що такі звинувачення звучать абсурдно, оскільки їх висловлює людина, яка перебуває при владі майже 30 років, є кривавим диктатором і вбивцею, що порушував територіальну цілісність не лише України, а й інших країн.

За словами Зеленського, цей наратив охоплює не тільки вибори, а й питання релігії, що чітко вписується у пропагандистську кампанію Кремля. Він зауважив, що журналіст, який поширює подібні твердження, фактично працює на Путіна, повторюючи його слова та просуваючи вигідні йому меседжі. Зеленський наголосив, що це є частиною інформаційної війни, мета якої ‒ опустити його до рівня російського диктатора.

“Вони намагаються створити враження, що ми рівні. А після цього людям потрібно було б знайти якийсь баланс, знайти компроміс: мовляв, Путін не такий уже й поганий, він просто був проти НАТО, він почав війну не просто так… Але давайте говорити чесно: Путін убив десятки тисяч мирних жителів. І більшість із них були російськомовними! Його війська нищили життя людей, які жили у східних регіонах України ‒ на територіях, які він окупував.

Чому вторгнення почалося саме звідти? Бо йому була потрібна підтримка. Хтось казав йому, що там живуть російськомовні, що вони його підтримають, що окупація пройде гладко. Але ці люди просто жили у своєму регіоні ‒ і тепер вони ненавидять Путіна, бо він привів на нашу землю війну, приніс смерть і страждання, вбив наших громадян”, ‒ наголосив президент.

Говорячи про інші висловлювання Карлсона, Зеленський зазначив, що журналіст має усвідомлювати свій вплив на аудиторію через поширення російської пропаганди.

“Йому треба глибше розібратися в тому, що відбувається в Україні. Йому треба перестати працювати на Путіна, перестати лизати йому дупу. Чесно кажучи, це мені здається дуже важливим ‒ що людина, незалежно від того, де вона живе, повинна розуміти речі, коли вона просто говорить щось, ну, знаєте, просто кидаючи слова. Він хоч раз у житті втрачав своїх близьких? Я бажаю його сім’ї миру і ніяких втрат, але треба розуміти, що він впливає на багатьох людей і просто дезінформує їх”, ‒ підсумував Зеленський.

Нагадаємо, американський журналіст-українофоб Такер Карлсон, відомий поширенням російських фейків про війну, у лютому 2024 року у Москві взяв інтерв’ю у російського диктатора Владіміра Путіна. За дві години розмови ексведучий Fox News, попри обіцяні “гострі питання”, так і не запитав очільника Кремля про масові вбивства і знущання російської армії з цивільних українців на окупованих територіях, ордер МКС та викрадення українських дітей. Також не було питань про порушення свободи слова та віросповідання у Росії тощо. // Дзеркало тижня