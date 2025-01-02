Президент присвоїв звання Герой України низці військовим (список)

Published

Звання Героя України із удостоєнням ордена «Золота зірка» присвоєно дев’ятьом українським захисникам

Сьогодні, 2 січня, Володимир Зеленський надав посмертно звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» низці військовослужбовцям. Про це стало відомо з указів президента України №1 – №9/2025, пише Главком.

Так, звання Герой України присвоєно:

  • Хелемському Леоніду Володимировичу – сержанту (посмертно).
  • Волощуку Сергію Сергійовичу – молодшому сержанту (посмертно).
  • Солоданюку Олексію Юрійовичу – старшому лейтенанту (посмертно).
  • Горіну Євгену Олександровичу – старшому солдату (посмертно).
  • Керничному Геннадію Руслановичу – сержанту (посмертно).
  • Лінійчуку Андрію Андрійовичу – сержанту (посмертно).
  • Колодязному Андрію Олеговичу – молодшому сержанту (посмертно).
  • Кондратевичу Ігорю Миколайовичу – старшому лейтенанту.
  • Язловецькому Павлу Олександровичу – старшому лейтенанту.

 

Like

Tags:

You may also like...