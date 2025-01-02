Президент присвоїв звання Герой України низці військовим (список)
Звання Героя України із удостоєнням ордена «Золота зірка» присвоєно дев’ятьом українським захисникам
Сьогодні, 2 січня, Володимир Зеленський надав посмертно звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» низці військовослужбовцям. Про це стало відомо з указів президента України №1 – №9/2025, пише Главком.
Так, звання Герой України присвоєно:
- Хелемському Леоніду Володимировичу – сержанту (посмертно).
- Волощуку Сергію Сергійовичу – молодшому сержанту (посмертно).
- Солоданюку Олексію Юрійовичу – старшому лейтенанту (посмертно).
- Горіну Євгену Олександровичу – старшому солдату (посмертно).
- Керничному Геннадію Руслановичу – сержанту (посмертно).
- Лінійчуку Андрію Андрійовичу – сержанту (посмертно).
- Колодязному Андрію Олеговичу – молодшому сержанту (посмертно).
- Кондратевичу Ігорю Миколайовичу – старшому лейтенанту.
- Язловецькому Павлу Олександровичу – старшому лейтенанту.
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