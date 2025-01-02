Президент присвоїв звання Герой України низці військовим (список)

Звання Героя України із удостоєнням ордена «Золота зірка» присвоєно дев’ятьом українським захисникам

Сьогодні, 2 січня, Володимир Зеленський надав посмертно звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» низці військовослужбовцям. Про це стало відомо з указів президента України №1 – №9/2025, пише Главком.

Як зазначається, звання присвоєні «За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові».

Так, звання Герой України присвоєно: