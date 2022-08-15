Президент Румунії заявив, що Чорне море є зоною стратегічного інтересу НАТО

Про це свідчить не тільки безпрецедентна видимість всього регіону, але і присутність понад 5 тисяч союзних військ в Румунії.

Чорне море є зоною стратегічного інтересу НАТО для Євроатлантичної безпеки.

Про це заявив президент Румунії Клаус Йоханніс, повідомляє RFI.

“Ми знаходимося на березі Чорного моря, всього в декількох сотнях кілометрів від несправедливої і жорстокої війни, розв’язаної Росією проти України, збройного конфлікту, який багато хто не вважав можливим в Європі нашого часу. Сьогодні Чорне море є зоною стратегічного інтересу для Євроатлантичної безпеки, про що ми і наші союзники чітко заявили в Стратегічній концепції НАТО, схваленій на Мадридському саміті”, – заявив він.

За словами румунського президента, про це свідчить не тільки безпрецедентна видимість всього регіону, але і присутність понад 5 тисяч союзних військ в Румунії.

Раніше повідомлялося, що Естонія і Фінляндія хочуть закрити Фінську затоку для військових кораблів РФ.

Дальність польоту естонських і фінських ракет перевищує ширину Фінської затоки. Країни інтегрують свої ракетні комплекси берегової оборони. У НАТО погоджено, що союзники забезпечують безпеку повітряного простору в усьому регіоні Балтійського моря. // УНІАН