Президент США Байден підписав закон, що передбачає виділення $12,3 млрд. на допомогу Україні

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Напередодні законопроект підтримала Палата представників США.

Американський президент Джо Байден підписав закон про тимчасове фінансування, що передбачає, зокрема, виділення 12,3 мільярда доларів на допомогу Україні.

Йдеться, зокрема, про 3 мільярда доларів військової допомоги Україні / фото REUTERS

Йдеться, зокрема, про 3 мільярда доларів військової допомоги Україні / фото REUTERS

Про це йдеться у повідомленні на сайті Білого дому.

Вказується, що закон “передбачає асигнування на 2023 фінансовий рік федеральним агентствам до 16 грудня 2022 року на чинні проекти та діяльність федерального уряду, а також включає додаткові асигнування для реагування на ситуацію в Україні”.

Допомога США Україні – що відомо

Напередодні законопроект підтримала Палата представників США.

Йдеться про: 3 мільярда доларів військової допомоги (навчання, озброєння і логістична підтримка);

21 вересня президент США повідомив, що США виділили на допомогу України вже понад 25 млрд доларів. // УНІАН

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