Президент Сирії Башар Асад міг загинути в авіакатастрофі, – Reuters
Президент Сирії Башар Асад міг загинути в авіакатастрофі. Його літак летів дивним маршрутом і зник із радарів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Літак спочатку летів у бік прибережного регіону Сирії, оплоту алавітської секти Асада, але потім зробив різкий розворот і летів у протилежному напрямку кілька хвилин, перш ніж зник з карти.
Reuters не змогло відразу визначити, хто був на борту. Водночас два джерела в Сирії розповіли виданню, що “існує дуже висока ймовірність того, що Асад міг загинути в авіакатастрофі, оскільки залишається загадкою, чому літак зробив несподіваний розворот і зник з карти”.
Зникнення Асада
Про те, що президент Сирії Башар Асад покинув Сирію стало відомо вранці 8 грудня. Ця інформація з’явилася одночасно з новиною про те, що сирійські повстанці увійшли в Дамаск, столицю Сирії.
Після цього у ЗМІ писали, зокрема, про те, що в районі міста, де зафіксовано зникнення літака Асада, зафіксували вибух. У соцмережах з’явилися чутки про те, що літак, у якому перебував Башар Асад, могли нібито збити.