Примусова евакуація дітей з Маріуполя до РФ та псевдореспублік — розпочато розслідування

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування 4 кримінальних проваджень за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що у березні 2022 року збройними силами РФ та підконтрольними державі-агресору НЗФ під приводом евакуації примусово вивезено на тимчасово окуповану територію псевдореспубліки «ДНР» 12 неповнолітніх пацієнтів Обласного дитячого кістково-туберкульозного центру м. Маріуполя.

Ще 14 дітей – вихованців двох дитячих будинків сімейного типу разом із трьома прийомними батьками російські окупанти незаконно перевезли з м. Маріуполя до Ростовської області РФ.

Такі протиправні дії є грубим порушенням норм міжнародного гуманітарного права та воєнним злочином.

Довідково: відповідно до ст. 49 Женевської конвенції (IV) про захист цивільного населення під час війни 1949 року та ст. 85 Додаткового протоколу (І) до Конвенції від 1977 року, заборонено, незалежно від мотивів, здійснювати примусове індивідуальне чи масове переселення або депортацію осіб з окупованої території на територію окупаційної держави.

Офіс Генпрокурора