Електронний кабінет військовозобов’язаного: яка відповідальність за відсутність реєстрації

Нещодавно у Верховній Раді у другому читанні ухвалили законопроєкт №10062 «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення порядку обробки та використання даних в державних реєстрах для військового обліку та набуття статусу ветерана війни під час дії воєнного стану». Він передбачає запровадження в Україні електронного кабінету військовозобов’язаного.

Юрист LCF Law Group, молодший лейтенант запасу, інструктор із надання домедичної допомоги в тактичних умовах Володимир Романчук в ексклюзивному коментарі для ZN.UA розповів, що загрожує тим, хто не зареєструє електронний кабінет військовозобов’язаного.

За його словами, відповідно до підписаного законопроекту «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення порядку обробки та використання даних в державних реєстрах для військового обліку та набуття статусу ветерана війни під час дії воєнного стану», єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів – електронна інформаційно-комунікаційна система, призначена для збирання, зберігання, обробки та використання даних про призовників, військовозобов’язаних та резервістів, створена для забезпечення військового обліку громадян України.

«За нереєстрацію в єдиному реєстрі військовозобов’язаних відповідальність нормами ККУ або КУпАП не передбачена, адже реєстрація в системі, відповідно до норм законопроекту, не є обов’язковою», – зазначив він.

Також юрист пояснив, що відповідно до норм Проекту, держателем Реєстру є Міністерство оборони України, адміністраторами Реєстру є Генеральний штаб Збройних Сил України, Служба безпеки України, Служба зовнішньої розвідки України та розвідувальний орган Міністерства оборони України.

Держатель Реєстру серед іншого забезпечує технологічне функціонування Реєстру, для чого утворює уповноважений орган адміністрування Держателя Реєстру, а також затверджує Порядок ведення Реєстру, в якому встановлює процедури збирання, зберігання, обробки та використання відомостей про призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

«У разі затвердження Процедури, яка зобов’язуватиме військовозобов’язаних осіб реєструватися в «електронному кабінеті» – такий обов’язок буде частиною реалізації військового обов’язку громадян, а нереєстрація тягтиме відповідні санкції. Отже остаточно питання відповідальності за нереєстрацію остаточно буде визначена після підготовки Міноборони Порядку ведення Реєстру, в якому буде встановлена процедура збирання відомостей про призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Наразі реєстрація не є обов’язковою, а відповідальність не визначена», – підсумував він.

Нагадаємо, у законі про запуск електронного кабінету військовозобов’язаного відсутні норми щодо вручення електронних повісток. Про це заявили у Міністерстві оборони України.