Призначеного окупантами «мера» Бердянська було засуджено за педофілію – Подоляк

За словами радника керівника ОП, армія мародерів і ґвалтівників продовжує проводити негативний відбір, демонструючи, яким насправді є «русский мир».

Призначений окупаційними військами «мер» Бердянська раніше був засуджений за педофілію.

Про це написав радник керівника офісу президента Михайло Подоляк в Twitter.

«Заступником мера» призначили двірника. «Керівником» РАЦСу – прибиральницю. Армія мародерів і ґвалтівників продовжує проводити негативний відбір, демонструючи, яким насправді є «русский мир», — зазначив він.

Нагадаємо, окупанти в Бердянську призначили «заступником мера» двірника, який бачить візерунки уві сні та розмовляє з камінням. Відомо, що після вторгнення ворога він добровільно перейшов на бік окупантів і погодився на співпрацю з ними. Зараз новий «заступник мера» займається підготовкою до святкування Дня Перемоги 9 травня — «прикрашає клумби та фарбує бордюри». // УНІАН