Призначеного окупантами «мера» Бердянська було засуджено за педофілію – Подоляк
За словами радника керівника ОП, армія мародерів і ґвалтівників продовжує проводити негативний відбір, демонструючи, яким насправді є «русский мир».
Призначений окупаційними військами «мер» Бердянська раніше був засуджений за педофілію.
Про це написав радник керівника офісу президента Михайло Подоляк в Twitter.
«Заступником мера» призначили двірника. «Керівником» РАЦСу – прибиральницю. Армія мародерів і ґвалтівників продовжує проводити негативний відбір, демонструючи, яким насправді є «русский мир», — зазначив він.
Нагадаємо, окупанти в Бердянську призначили «заступником мера» двірника, який бачить візерунки уві сні та розмовляє з камінням. Відомо, що після вторгнення ворога він добровільно перейшов на бік окупантів і погодився на співпрацю з ними. Зараз новий «заступник мера» займається підготовкою до святкування Дня Перемоги 9 травня — «прикрашає клумби та фарбує бордюри». // УНІАНTweet