Про підозру повідомлено т. зв. «першому заступнику міністра внутрішніх справ ЛНР» окупаційної адміністрації РФ

За процесуального керівництва управління нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях у Луганській області та в умовах збройного конфлікту, Луганської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру «першому заступнику міністра внутрішніх справ ЛНР».

За даними слідства, у 2018 році мешканець міста Луганська з особистих ідеологічних мотивів приєднався до окупаційної адміністрації

Російської Федерації та обійняв керівну посаду в «міністерстві внутрішніх справ ЛНР».

У складі органів «правоохоронного органу» підозрюваний свідомо вчиняє дії, спрямовані на зміну меж території та державного кордону

України. Він сприяє діяльності самопроголошеної «Луганської народної республіки» та окупаційному режиму РФ.

«Перший заступник міністра внутрішніх справ ЛНР» підозрюється у посяганні на територіальну цілісність і недоторканість України (ч. 2 ст. 110 КК України).

Вказану особу оголошено у розшук.

Досудове розслідування, яке здійснюється слідчими 3 управління Головного управління Служби безпеки України в Донецькій та Луганській

областях, триває.

Довідково: санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури