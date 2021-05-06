«Проекта «Стена» по обустройстве границы с РФ нет. Такое название сохранилось в обиходе»

Госпогранслужба Украины стремится к уменьшению себестоимости работ по обустройству государственной границы с РФ. В этом году запланированы расходы на сумму 338 млн грн, а всего с 2014 года было потрачено 2 млрд грн.

«Проекта «Стена» нет. Такое название сохранилось в обиходе. К сожалению, в нашем обществе проект «Стена» ассоциируется лишь с негативными проявлениями. Если же говорить об инженерном обустройстве границы, то, на мой взгляд, оно должно обеспечивать 100% контроль за линией государственной границы», — рассказал в интервью «РБК-Украина» глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко.

Сейчас проводится инженерное обустройство границы. В частности, строятся противотанковые рвы, контрольно-следовые полосы, рокадная дорога и в завершение создаются системы видеонаблюдения.

«То есть мы строим вышки, на которые устанавливаем видеокамеры и тепловизоры, обеспечивающие постоянный контроль за государственной границей в формате 24/7», — уточнил Дейнеко.

По его словам, это наиболее эффективная система, которая позволяет полностью исключить человеческий фактор, отмечает издание The Page. Что касается общего объема финансирования по обустройству восточной границы, то на сегодняшний день с 2014 года потрачено 2 млрд грн.

«На этот год запланированы расходы в размере 338 млн гривен. Мы решили несколько изменить формат, потому что стремимся к уменьшению себестоимости работ. И теперь часть работ мы проводим сами», — пояснил глава Госпогранслужбы. С ноября 2020 года Госпогранслужба получила право самостоятельно изготовлять колючую проволоку «Егоза».

«Ее стоимость очень высока, а наши потребности в ней велики. Мы нуждаемся в 450 тыс. бухт проволоки. Стоимость одной — 6 тыс. грн. Это 2,7 млрд гривен, которые никто и никогда нам не даст. Мы пошли другим путем: построили цех, получим оборудование и будем изготавливать эту проволоку сами», — отметил Дейнеко.

Он также отметил, что сейчас завершаются работы по обустройству границы в Харьковской области. Часть работ продолжается в Черниговской области. В прошлом году был обустроен один участок в Луганской области, а в Сумской области проводятся только проектно-изыскательские работы — инженерные работы еще не начинались.

За все время работ обустроено около 400 км противотанкового рва, 330 км рокадной дороги, 70 км колючей проволоки и 100 км металлического забора. Кроме того, в прошлом году в Луганской области на участке «Троицкое» была построена система видеонаблюдения — камеры там работают в автоматическом режиме.