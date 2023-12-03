Пропагандистські канали кремлівських агресорів готують чергову хвилю дезінформації

Найближчим часом на пропагандистських каналах країни-агресорки буде запущена чергова хвиля дезінформації стосовно причин призупинки обмінів військовополоненими. Мета російських спецслужб – дестабілізувати ситуацію всередині українського суспільства та посіяти недовіру до державних органів, які займаються організацією обмінів полоненими.

З літа цього року, не зважаючи на всі зусилля України з продовження гуманітарної місії повернення військовополонених, уповноважені представники російської сторони систематично ускладнюють обмінний процес.

З метою виправдати свою бездіяльність російська сторона готує звинувачення проти України. Зокрема, Координаційному штабу з питань поводження з військовополоненими готуються закинути завищення вимог щодо формули обміну та намір повернути військовослужбовців усіх без винятку підрозділів, зокрема тих, до яких російська влада плекає особливу пропагандистську лють.

Країна-агресорка продовжує порушувати всі норми міжнародного гуманітарного права, використовуючи тему полонених для інформаційно-психологічнх операцій проти українського суспільства, особливо проти вразливої категорії – родин полонених та зниклих безвісти. З нашого боку в перемовному процесі нічого не змінилося відтоді, як нам вдавалося повертати додому до понад 300 наших оборонців щомісяця. Намагання протилежної сторони виправдатися, а не продовжувати гуманітарну місію з обміну полоненими, свідчить про те, що їх мало турбує доля великої кількості російських військовополонених, які потрапили в полон на чужій землі, особливо під час останніх “мʼясних штурмів”, а також їхніх родин.

Для України важливий кожен військовополонений чи зниклий безвісти, а також узятий в заручники цивільний та некомбатант. Ми не поділяємо нікого за рівнем негативних емоцій з російського боку. Усі наші воїни захищають свою землю, а не прийшли на чужу убивати, грабувати та нищити. Попри це, всі російські військовополонені утримуються згідно з нормами міжнародного гуманітарного права, до них є безперешкодний доступ місій Міжнародного комітету Червоного Хреста, чого досі не забезпечила російська сторона. У той час, коли в Україні діє Координаційний штаб як єдиний уповноважений орган, держава-агресорка досі не спромоглася налагодити ефективну та уніфіковану роботу та комунікацію.

Україна і Координаційний штаб щодня працюють над поверненням усіх наших оборонців та пошуком зниклих безвісти. Перемовний процес з протилежною стороною триває. Ми готові передавати російських військовополонених до їхніх родин лише повертаючи додому наших Захисників та Захисниць.

Координаційний штаб з питань

поводження з військовополоненими