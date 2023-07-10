Протягом доби російські окупанти били по девʼяти областях України

Ворожих атак зазнали Чернігівська, Сумська, Луганська, Миколаївська, Херсонська, Донецька, Дніпропетровська, Запорізька та Харківська області.

По Чернігівській області росіяни стріляли сім разів протягом доби (85 вибухів). Били по Новгород-Сіверському району із мінометів та артилерії. Також зафіксовано пуски некерованих авіаційних ракет із гелікоптера. Без жертв та руйнувань, йдеться у зведенні від ОВА станом на ранок.

У Сумській вночі та вранці ворог здійснив девʼять обстрілів чотирьох громад: Османської, Краснопільської, Хотінської та Шалигінської. Зафіксовано 72 вибухи. За попередніми даними, без наслідків. Учора росіяни двічі били з мінометів по Білопільській та Середино-Будській громаді. Зафіксовано 11 вибухів. Без втрат і руйнувань цивільної інфраструктури.

У Запорізькій окупанти в Оріхові вдарили керованими авіабомбами під час видачі гуманітарної допомоги. Загинули жінки 43, 45 і 47 років та чоловік 47 років. 11 людей госпіталізували. За добу ворог здійснив 36 прицільних ударів по 10 мирних населених пунктах: пʼять обстрілів з ракетних систем залпового вогню Левадного та Новодарівки, 30 обстрілів артилерією по Гуляйполю, Залізничному, Новоданилівці, Ольгівському, Червоному, Малинівці. Зафіксовано руйнування 10 цивільних обʼєктів. У Новоданилівці поранено чоловіка.

У Дніпропетровській росіяни вчора ввечері обстріляли Марганецьку громаду, уночі – Нікополь. Без жертв, дані про наслідки та руйнування уточнюються.

У Луганській ворог не має успіху, але обстрілює населені пункти та позиції довкола Серебрянського лісництва. Вчора бив з авіації. Артилерією вдарив по Невському та Білогорівці. За добу ворог здійснив 116 обстрілів (511 снарядів).

У Харківській на Слобожанському напрямку противник протягом доби здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Уди та Вовчанськ. На Куп’янському напрямку завдав авіаційних ударів в районах Колодязного та Кислівки. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Красне Перше, Фиголівка, Дворічне, Куп’янськ та Кислівка. Внаслідок артилерійського обстрілу Вовчанська пошкоджено багатоквартирний будинок. У Колодязному пошкоджено приватне домоволодіння.

У Донецькій за добу ворог здійснив обстріли шести населених пунктів: Краматорська, Часового Яру, Торецька, Авдіївки, Дружби, Плещіївки. Пошкоджено 26 об’єктів: 17 житлових будинків (з них девʼять – багатоквартирних), пʼять цивільних автомобілів, магазин, гараж, котельня, приміщення “Ощадбанку”. На Донеччині за добу: один поранений.

У Миколаївській вночі облцентр зазнав ракетної атаки. Ворог застосував балістику. Удар по об’єкту інфраструктури. Детальна інформація щодо наслідків уточнюється. Вчора вдень було зафіксовано артилерійський обстріл акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

У Херсонській за добу ворог здійснив 51 обстріл (328 снарядів), з них по Херсону – три артилерійські обстріли (вісім снарядів). Росіяни поцілили у райони 15 населених пунктів області, будівлю універмагу у Бериславі. Вчора російська армія вчергове вдарила по Бериславу. Один зі снарядів влучив поблизу місцевої лікарні, через що постраждав директор медзакладу. 45-річний чоловік отримав контузію. Йому оперативно надали допомогу. Також цього дня поранень зазнав 27-річний чоловік. Через обстріл Херсона постраждала 66-річна жінка, їй надали медичну допомогу. У Тягинці через детонацію російської вибухівки постраждали двоє цивільних. За попередньою інформацією, двоє чоловіків, 35 та 27 років, намагалися розібрати невідомий вибухонебезпечний предмет. Той здетонував. Обох потерпілих з уламковими пораненнями рук та ніг шпиталізували до Херсона. Лікарі надають їм медичну допомогу. За добу через російську агресію пʼятеро людей дістали поранення.

Нагадаємо, Українські війська від початку наступу звільнили 169 квадратних кілометрів на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Це приблизно співмірно з площею міста Одеса. На Бахмутському напрямку минулого тижня українські воїни звільнили чотири квадратних кілометри. Загалом звільнена площа тут – 24 квадратні кілометри української землі. // LB.ua