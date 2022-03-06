В захваченных населенных пунктах Луганщины враг начал принудительную паспортизацию населения

В захваченных врагом населенных пунктах Луганской области незаконные вооруженные формирования начали принудительную паспортизацию населения.

Об этом УНН информирует со ссылкой на сообщение омбудсмена Людмилы Денисовой.

«Для создания картинки восприятие агрессора гражданами Украины на фейковом российском телевидении, оккупант начинает принудительную паспортизацию мирного населения в поселках Новоайдар, Станица Луганская, Муратово», — говорится в сообщении.

Террористы врываются в дома местных жителей, заставляют получать так называемый паспорт незаконного формирования «ЛНР», а затем подавать заявку на паспорт РФ. Паспорта граждан Украины боевики «ЛНР» уничтожают на глазах людей.

Действия террористов сопровождаются угрозами и психологическим давлением на мирное население.

Своими действиями оккупант продолжает нарушать положения IV Женевской Конвенции о защите гражданского населения во время войны.

«Коварные методы ведения войны государства-террориста должны быть учтены уголовным судом в Гааге в рассмотрении дела о геноциде украинского народа!»,- заметила Людмила Денисова.