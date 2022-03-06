В захваченных населенных пунктах Луганщины враг начал принудительную паспортизацию населения

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В захваченных врагом населенных пунктах Луганской области незаконные вооруженные формирования начали принудительную паспортизацию населения.

Об этом УНН информирует со ссылкой на сообщение омбудсмена Людмилы Денисовой.

В «Л-ДНР» проводится насильственная «паспортизация» жителей, – правозащитники - Добровольно-принудительно подталкивают людей получать российские паспорта. | Донецкие новости

«Для создания картинки восприятие агрессора гражданами Украины на фейковом российском телевидении, оккупант начинает принудительную паспортизацию мирного населения в поселках Новоайдар, Станица Луганская, Муратово», — говорится в сообщении.

Террористы врываются в дома местных жителей, заставляют получать так называемый паспорт незаконного формирования «ЛНР», а затем подавать заявку на паспорт РФ. Паспорта граждан Украины боевики «ЛНР» уничтожают на глазах людей.

Действия террористов сопровождаются угрозами и психологическим давлением на мирное население.

Своими действиями оккупант продолжает нарушать положения IV Женевской Конвенции о защите гражданского населения во время войны.

«Коварные методы ведения войны государства-террориста должны быть учтены уголовным судом в Гааге в рассмотрении дела о геноциде украинского народа!»,- заметила Людмила Денисова.

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