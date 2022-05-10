З території РФ системами залпового вогню обстріляли район Білопілля на Сумщині
Армія Росії, яка зосередила свої позиції на кордонах з Україною, знову обстріляла Сумську область. Цього разу під ударом ворога — Білопільська громада.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської ОВА Дмитра Живицького.
«Білопільську громаду обстріляли з систем залпового вогню, які розташовані на території Росії. Втрат немає, пошкодження уточнюються», — повідомив Живицький.
Нагадаємо, увечері 9 травня російські окупанти обстріляли Сумську область. Під удар потрапили Новослобідська та Ворожбянська громади.