З території РФ системами залпового вогню обстріляли район Білопілля на Сумщині

Армія Росії, яка зосередила свої позиції на кордонах з Україною, знову обстріляла Сумську область. Цього разу під ударом ворога — Білопільська громада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської ОВА Дмитра Живицького.

«Білопільську громаду обстріляли з систем залпового вогню, які розташовані на території Росії. Втрат немає, пошкодження уточнюються», — повідомив Живицький.