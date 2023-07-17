Протягом доби росіяни атакували девʼять областей України

Обстрілів зазнали Чернігівська, Запорізька, Сумська, Луганська, Миколаївська, Харківська, Донецька, Херсонська, Дніпропетровська області.

По Чернігівській області росіяни за добу стріляли чотири рази – 59 вибухів. Тричі били по Новгород-Сіверській громаді з АГС та мінометів, по Семенівській громаді був один обстріл із мінометів. Без втрат та руйнувань, йдеться у зведенні від ОВА станом на ранок.

У Запорізькій за минулу добу росіяни здійснили 55 обстріли по 16 населених пунктах. Зафіксовано 52 артилерійські удари по Гуляйпільському, Ольгівці, Малинівці, Чарівному, Залізничному, Преображенці, Степногірську та інших селах. Двічі ворог обстріляв з ракетних систем залпового вогню Гуляйполе та Верхню Терсу, а також завдав авіаудару по Новодарівці. Надійшло 18 повідомлень про руйнування житлових будинків, об’єктів інфраструктури та господарчих споруд.

У Дніпропетровській вночі над областю збили два “шахеди”. Попередньо – без наслідків.

У Сумській вночі та вранці росіяни здійснили девʼять обстрілів. Зафіксовано 63 вибухів, з яких: три мінометні – 15 вибухів, два артилерійські – вісім вибухів, один гранатометний – 15 вибухів, три зі стрілецької зброї – 25 кулеметних черг. Обстріляли шість територіальних громад – Білопільську, Хотінську, Дружбівську, Великописарівську, Есманську, Шалигинську. Попередньо – без наслідків. Вчора протягом дня росіяни здійснили 18 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 126 вибухів. Обстрілів зазнали Білопільська, Путивльська, Великописарівська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська, Краснопільська, Юнаківська, Шалигинська, Есманська громади. Середино-Будська громада: внаслідок обстрілу одна цивільна особа отримала травму (відкрита рана нижньої кінцівки, медичну допомогу надано без госпіталізації). Пошкоджено два домогосподарства: вікна, газова труба, гараж та автомобіль.

У Луганській за добу противник здійснив 96 обстрілів (435 снарядів). Ворог завдає ударів по Невському, Білогорівці та інших населених пунктах області.

У Харківській вчора ввечері ворог завдав удару трьома ракетами, попередньо – ЗРК С-300, в напрямку Харкова. Одна ракета вибухнула у повітрі над територією рф, два влучання зафіксовані на території підприємства в Основ’янському районі. Пошкоджено залізничну колію, без постраждалих. Також росіяни завдали удару двома ракетами С-300, внаслідок чого зафіксовано влучання в Основ’янському районі. Пошкоджено об‘єкт транспортної інфраструктури, два будинки неподалік. Загинув працівник підприємства, поранені та госпіталізовані троє працівників. У Немишлянському районі Харкова двоє цивільних 21 та 22 років намагалися розібрати невстановлений вибухонебезпечний предмет. В результаті вибуху обидва отримали поранення та були госпіталізовані. Медики оцінюють їхній стан як середньої тяжкості.На Слобожанському напрямку противник протягом доби здійснив мінометні та артилерійські населених пунктів Басове Богодухівського району, Висока Яруга Харківського району, Тернова та Вовчанськ Чугуївського району. На Куп’янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії південніше Масютівки. Завдав авіаційного удару в районі Кислівки. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Кам’янка, Новомлинськ, Дворічна, Куп’янськ та Кислівка.

У Донецькій окупанти здійснили 23 обстріли за добу. Атак зазнали Авдіївка, Костянтинівка, Краматорськ, Красногорівка, Часів Яр, Гостре, Курахівка, Нью-Йорк, Золота Нива, Плещіївка. Пошкоджено 24 житлових будинки (з них чотири – багатоквартирних), 15 цивільних автомобілів, чотири приміщення підприємства, чотири вагони ЦЗФ, два склади, цех металоконструкцій, спорткомплекс, шість гаражів, мопед, дві ЛЕП, кафе, чотири господарчих споруди, школа, склад, приміщення лабораторії. На Донеччині за добу: четверо поранених.

У Миколаївській сьогодні вночі ворог завдавав артилерійських ударів по Очакову. Постраждалих немає. Вчора ворожі артилерійські удари були по акваторії Очаківської громади. Також вчора ворог здійснив артилерійський обстріл населеного пункту Куцурубської громади, внаслідок чого відбулося займання сухої трави. Його оперативно ліквідували. Без постраждалих.

У Херсонській за добу противник здійснив 89 обстрілів (373 снаряди), з них по Херсону – 12 обстрілів (40 снарядів). Ворог влучив в райони 20 населених пунктів області, територію авторинку, склади, територію ДП в Херсоні та ферми Зміївці. Ворог випустив керовані авіабомби по Зміївці. Внаслідок удару несумісні з життям поранення отримала 70-річна жінка. Вона загинула на місці. У селі Розлив російська армія поцілила в приватні будинки. Поранення дістали 54-річна жінка та чоловік 49-ти років. Вони перебували на своїх подвір’ях. Їм на місці надана медична допомога. У Трифонівці на вулиці діти знайшли невідомий предмет. Під час гри пристрій здетонував. Травми отримали хлопчики 8 і 10 років. У дітей – черепно-мозкові травми, контузії. Молодший ще отримав осколкові поранення тулуба та рук, опік ноги. Хлопчиків госпіталізували у стані середньої тяжкості. Їм надається необхідна медична допомога. Внаслідок ворожого обстрілу села Веселе поранень зазнав 59-річний чоловік. Під час артилерійського обстрілу Херсона поранень зазнали троє людей.

За минулу добу Збройні сили України знищили ще 620 російських загарбників. Загалом Росія вже втратила в Україні більше 238 тисяч військових. // LB.ua